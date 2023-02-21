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Ярославцев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.?

Дата смерти

22.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Ярославцева Таисия Александровна

Мать ребёнка: Ярославцева Таисия Николаевна

Рождение ребёнка
До 1925

Сын: Ярославцев Петр Александрович

Мать ребёнка: Ярославцева Таисия Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Ярославцев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ярославцева Таисия Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославцева Таисия Николаевна

Смерть
22.09.?
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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