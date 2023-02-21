Ярославцев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.?
Дата смерти22.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Ярославцева Таисия Александровна
Мать ребёнка: Ярославцева Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
До 1925
Сын: Ярославцев Петр Александрович
Мать ребёнка: Ярославцева Таисия Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1927
Сын: Ярославцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ярославцева Таисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.09.?