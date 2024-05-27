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Неустроев Иван Никитович

Место рождения

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Неустроев Никита Никитович

Мать: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неустроева -- Гликерия

Рождение ребёнка
1825

Сын: Неустроев Захар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Неустроев Моисей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.10.1831

Дочь: Неустроева Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Неустроева -- Гликерия

Артамоново, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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