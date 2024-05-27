Неустроев Иван Никитович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Неустроев Никита Никитович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неустроева -- Гликерия
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Неустроев Моисей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1831
Дочь: Неустроева Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Неустроева -- Гликерия
Смерть
Неизвестно