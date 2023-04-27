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Дюканов Яков Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1909

Дата смерти

15.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1909

Отец: Дюканов Ефим

Мать: Дюканова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Семеновна

Рождение ребёнка
21.07.1929

Дочь: (Дюканова) Маргарита Яковлевна

Мать ребёнка: (Иванова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
18.12.1937

Дочь: Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна

Мать ребёнка: (Иванова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Дюканова) Вера Яковлевна

Мать ребёнка: (Иванова) Александра Петровна

Смерть
15.08.1965
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь | Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
54.86851166666667, 82.92873666666668

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