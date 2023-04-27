Дюканов Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1909
Дата смерти15.08.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1909
Отец: Дюканов Ефим
Мать: Дюканова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Семеновна
Рождение ребёнка
21.07.1929
Дочь: (Дюканова) Маргарита Яковлевна
Мать ребёнка: (Иванова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
18.12.1937
Дочь: Морозова (Дюканова) Белла Яковлевна
Мать ребёнка: (Иванова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Дюканова) Вера Яковлевна
Мать ребёнка: (Иванова) Александра Петровна
Смерть
15.08.1965
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь | Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
54.86851166666667, 82.92873666666668