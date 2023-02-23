Аксиния Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Никифор Степанов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Яков ?
Отец ребёнка: Никифор Степанов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Александра Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Степанов
Смерть
Неизвестно