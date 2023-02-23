Аксиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тюляев Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Степанов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Яков ?

Отец ребёнка: Никифор Степанов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Александра Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Степанов

Смерть
Неизвестно
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