Пронин Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Акулина Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: (Пронина) Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Пронина Акулина Авдеевна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Пронина) Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Пронина Акулина Авдеевна
Смерть
Неизвестно