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Пронин Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Пронин Кирилл Андреевич

Мать: Пронина Пелагея Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Акулина Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Пронина) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Пронина Акулина Авдеевна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Пронина) Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Пронина Акулина Авдеевна

Смерть
Неизвестно

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