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Честноков Афиноген Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Честноков Парамон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честноков (Неизвестно) Наталья Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
19.10.1902

Сын: Честноков Сергей Афиногенович

Мать ребёнка: Честноков (Неизвестно) Наталья Фёдоровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно

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