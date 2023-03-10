Честноков Афиноген Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Честноков Парамон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
19.10.1902
Сын: Честноков Сергей Афиногенович
Мать ребёнка: Честноков (Неизвестно) Наталья Фёдоровна
МК п.Январцевский, 1902
Смерть
Неизвестно