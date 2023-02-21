Горбачёв Варфоломей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Горбачёв Егор Васильевич
Мать: Горбачёва Прасковья
7 ревизия (1816) - 5 лет 8 ревизия (1834) - 23 года
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Васса Варфоломеевна
Мать ребёнка: Горбачёва Аксинья
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Горбачёв Филарет Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834)
Смерть
Неизвестно