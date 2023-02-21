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Горбачёв Варфоломей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Горбачёв Егор Васильевич

Мать: Горбачёва Прасковья

7 ревизия (1816) - 5 лет 8 ревизия (1834) - 23 года
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Васса Варфоломеевна

Мать ребёнка: Горбачёва Аксинья

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Горбачёв Филарет Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Указан в 7 ревизии (1816) и 8 ревизии (1834)
Смерть
Неизвестно
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