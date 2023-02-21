Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иларионович
Рождение ребёнка
19.01.1727
Дочь: Домника Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иларионович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Мелания Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иларионович
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иларионович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Яков Ильич
Отец ребёнка: Илья Иларионович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Еремей Ильич
Отец ребёнка: Илья Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно