Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1727

Дочь: Домника Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Мелания Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Яков Ильич

Отец ребёнка: Илья Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Еремей Ильич

Отец ребёнка: Илья Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иларионович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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