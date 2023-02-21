Романов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1921
Дата смерти14.03.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921
Отец: Роман Егорий (Георгий) Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1948
Дочь: Романова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Романова Нина Тихоновна
Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Нина Тихоновна
Смерть
14.03.1975