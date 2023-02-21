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Романов Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1921

Дата смерти

14.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921

Отец: Роман Егорий (Георгий) Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1948

Дочь: Романова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Романова Нина Тихоновна

Кевсала, Ипатовский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Нина Тихоновна

Смерть
14.03.1975
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