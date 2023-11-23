Иоанн Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Иоанн Афанасьевич (ок. 1750 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села ПодчайГородка Любимского уезда. О жене его данных нет. Дети: Яков Подчаевскй, дьякон. (о других детях данных н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: неизвестно
Подчаевский Яков Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Иоанна Афанасьевича. С 1788 года по 1793 год обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1794 году р... Показать все
Смерть
Неизвестно