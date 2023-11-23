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Иоанн Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Иоанн Афанасьевич (ок. 1750 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села ПодчайГородка Любимского уезда. О жене его данных нет. Дети: Яков Подчаевскй, дьякон. (о других детях данных н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Рождение ребёнка
1774

Сын: Подчаевский Яков Иоаннов

Мать ребёнка: неизвестно

Подчаевский Яков Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Иоанна Афанасьевича. С 1788 года по 1793 год обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1794 году р... Показать все
Смерть
Неизвестно

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