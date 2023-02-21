Штанев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штанев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1681 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Штанев Леско (Алексей) Остапович

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1744

Жена: Штанева Наталья Ивановна

Белополье, Сумська область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Штанев Федор Иванович

Мать ребёнка: Штанева Наталья Ивановна

Белополье, Сумська область
Военная служба
1750
Род войск: Слободской драгунский полк Воинское звание: Вахмистр
Место жительства
Неизвестно
Штановка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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