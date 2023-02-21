Штанев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Штанев Леско (Алексей) Остапович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1744
Жена: Штанева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Штанева Наталья Ивановна
Военная служба
1750
Род войск: Слободской драгунский полк Воинское звание: Вахмистр
Место жительства
Неизвестно
Штановка, Сумська область
Смерть
Неизвестно