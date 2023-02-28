Липатова (Николашкина) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липатова (Николашкина) Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Борисово, Каширский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

16.02.1926

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1926

Отец: Николашкин Егор Артемьевич

Мать: не указана

Борисово, Каширский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1947

Сын: Липатов Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Липатов Вячеслав Александрович

Кашира, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1950

Сын: Липатов Лев Вячеславович

Отец ребёнка: Липатов Вячеслав Александрович

Кашира, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липатов Вячеслав Александрович

Смерть
1997
Кашира, Кашира, Московская область
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