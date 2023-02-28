Липатова (Николашкина) Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1926
Дата смерти1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1926
Отец: Николашкин Егор Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1947
Сын: Липатов Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Липатов Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
28.09.1950
Отец ребёнка: Липатов Вячеслав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997