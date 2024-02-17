Беляева (Гришина) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1963
Рождение ребёнка
06.02.1982
Дочь: Короткова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1985
Дочь: Куприянова Анна Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беляева Евгения Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно