Бережникова Раиса Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверкина Вера Викторовна
Отец ребёнка: Аверкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аверкин Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Убомасов-Аверкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверкин Виктор
Смерть
Неизвестно