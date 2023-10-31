Бережникова Раиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бережникова Раиса Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: Паневина Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверкина Вера Викторовна

Отец ребёнка: Аверкин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверкин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Аверкин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Убомасов-Аверкин Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверкин Виктор

Смерть
Неизвестно
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