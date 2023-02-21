Цыб Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыб Сергей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыб Анатолий Фёдорович

Мать: Цыб Тамара Семёновна

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