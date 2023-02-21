Иващенко Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957
Отец: Надеин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
07.05.1975
Дочь: Трубачева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Иващенко Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.05.1979
Дочь: Киреева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Иващенко Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно