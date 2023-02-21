Иващенко Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко Клавдия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957

Отец: Надеин Иван Ефимович

Мать: Надеина Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.05.1975

Дочь: Трубачева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Иващенко Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
08.05.1979

Дочь: Киреева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Иващенко Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иващенко Александр Григорьевич

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