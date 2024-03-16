Захарова (Труфанова) Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986
Рождение ребёнка
27.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Труфанов Олег Сергеевич
Рождение ребёнка
20.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Труфанов Олег Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно