Захарова (Труфанова) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Труфанова) Оксана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1986

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986

Отец: Захаров Николай Васильевич

Мать: Пешкова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
27.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
20.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Олег Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труфанов Олег Сергеевич

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