Добрынина Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1745 и 1765
Сын: Добрынин Прокофий Игнатьевич
Отец ребёнка: Добрынин Игнат Евсеевич
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Добрынин Игнат Евсеевич
Бракосочетание
До 1751
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Добрынин Маркел Игнатьевич
Отец ребёнка: Добрынин Игнат Евсеевич
Смерть
Неизвестно