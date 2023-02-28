Добрынина Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1719 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1745 и 1765

Сын: Добрынин Прокофий Игнатьевич

Отец ребёнка: Добрынин Игнат Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Добрынин Игнат Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1751

Муж: Добрынин Игнат Евсеевич

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Добрынин Маркел Игнатьевич

Отец ребёнка: Добрынин Игнат Евсеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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