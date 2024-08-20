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Стрельцов Викул Семенович

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Семен Андреевич Семион / Семен Андреевич

Мать: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Авдотья

Рождение ребёнка
1895

Сын: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович

Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.10.1895

Дочь: (Стрельцова) Епистимия Викуловна

Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.04.1899

Сын: Стрельцов Исаак Викулович

Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.10.1900

Сын: Стрельцов Андрей Викулович

Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Стрельцов Денис Викулович

Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Сын: Стрельцов Иван Викулович

Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.03.1909

Дочь: (Стрельцова) Ирина Викулова

Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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