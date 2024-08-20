Стрельцов Викул Семенович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Семен Андреевич Семион / Семен Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрельцова Авдотья
Рождение ребёнка
1895
Сын: Автоном Викулович Артамон /Автоном Викулович
Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья
Рождение ребёнка
23.10.1895
Дочь: (Стрельцова) Епистимия Викуловна
Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья
Рождение ребёнка
11.04.1899
Сын: Стрельцов Исаак Викулович
Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья
Рождение ребёнка
01.10.1900
Сын: Стрельцов Андрей Викулович
Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Стрельцов Денис Викулович
Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья
Рождение ребёнка
28.03.1909
Дочь: (Стрельцова) Ирина Викулова
Мать ребёнка: Стрельцова Авдотья
Смерть
Неизвестно