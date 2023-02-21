Параскева С...
Место рождениядер. Агеево, Левашевская волость, приход села Медведки, Костромской уезд, Российская империя
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Агеево, Левашевская волость, приход села Медведки, Костромской уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Никита Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Васильев
Смерть
Неизвестно