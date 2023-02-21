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Параскева С...

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Место рождения

дер. Агеево, Левашевская волость, приход села Медведки, Костромской уезд, Российская империя

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Агеево, Левашевская волость, приход села Медведки, Костромской уезд, Российская империя
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Никита Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Васильев

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Васильев

Смерть
Неизвестно
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