Терехова Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1927
Дочь: Андреева Фекла Ефимовна
Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Арсентий Ефимович
Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Ефимовна
Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972