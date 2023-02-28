Терехова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Ольга Григорьевна

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Место рождения

Чибыж, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1906

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Чибыж, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
02.08.1927

Дочь: Андреева Фекла Ефимовна

Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич

Чибыж, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1928

Сын: Терехов Серафим Ефимович

Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Арсентий Ефимович

Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Ефимовна

Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Ефим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Ефим Сергеевич

Смерть
1972
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