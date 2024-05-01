Шадрухина Евдокия Андреевна
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1850
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Андрей
Мать: не указана
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шадрухин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Шадрухина) Дарья Захаровна
Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Шадрухина) Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Шадрухина) Пелагея Захаровна
Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович
Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шадрухин Василий Захарович
Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1910