Шадрухина Евдокия Андреевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухина Евдокия Андреевна

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Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1850

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Андрей

Мать: не указана

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шадрухин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Шадрухина) Дарья Захаровна

Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Шадрухина) Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Шадрухина) Пелагея Захаровна

Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович

Чинеево, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
1891

Сын: Шадрухин Василий Захарович

Отец ребёнка: Шадрухин Захар Иванович

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1910

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