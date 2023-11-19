Ивлева Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Александр Александрович

Отец ребёнка: Ивлев Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивлев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ивлев Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Александр Анатольевич

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