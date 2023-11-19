Ивлева Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Александр Александрович
Отец ребёнка: Ивлев Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивлев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ивлев Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно