Смаракова (Панова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмаракова (Панова) Татьяна Павловна

Смаракова (Панова) Татьяна Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1980

Отец: Панов Павел Павлович

Мать: Панова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
26.04.2004

Дочь: Смаракова Милана Дмитриевна

Отец ребёнка: Смараков Дмитрий Юрьевич

Рождение ребёнка
26.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смараков Дмитрий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смараков Дмитрий Юрьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close