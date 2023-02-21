Смаракова (Панова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1980
Отец: Панов Павел Павлович
Рождение ребёнка
26.04.2004
Дочь: Смаракова Милана Дмитриевна
Отец ребёнка: Смараков Дмитрий Юрьевич
Рождение ребёнка
26.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смараков Дмитрий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно