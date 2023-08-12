Луца Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1949
Дата смерти12.08.23
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.?
Мать ребёнка: Софья Михайловна
Смерть
12.08.23
Рождение
07.10.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луца Александер Дмитриевич
Мать ребёнка: Софья Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Луца Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Софья Михайловна