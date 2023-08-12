Луца Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуца Дмитрий

Луца Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1949

Дата смерти

12.08.23

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.?

Сын: Луца Сергей Дмитриевия

Мать ребёнка: Софья Михайловна

Смерть
12.08.23
Рождение
07.10.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луца Александер Дмитриевич

Мать ребёнка: Софья Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Луца Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Софья Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.