Колобков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжих Галина Павловна
Рождение ребёнка
05.12.1976
Сын: Колобков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Рыжих Галина Павловна
Рождение ребёнка
10.05.1982
Сын: Колобков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Рыжих Галина Павловна
Смерть
Неизвестно