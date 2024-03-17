Колобков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобков Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжих Галина Павловна

Рождение ребёнка
05.12.1976

Сын: Колобков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Рыжих Галина Павловна

Рождение ребёнка
10.05.1982

Сын: Колобков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Рыжих Галина Павловна

Смерть
Неизвестно

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