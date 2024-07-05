Седова Марфа Алексеевна Около 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСедова Марфа Алексеевна

Седова Марфа Алексеевна

Место рождения

Жуковка, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Между 1895 и 1900

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуковка, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.11.1875 ст.

Муж: Седов Иван Федорович

Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1877 ст.

Сын: Седов Семен Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Федорович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1882 ст.

Сын: Седов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Федорович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.

Сын: Седов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Федорович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.1889 ст.

Сын: Седов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Федорович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.

Сын: Седов Степан Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Федорович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Между 1895 и 1900
Рождение ребёнка
15.09.1895 ст.

Сын: Седов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Седов Иван Федорович

Орлово, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.