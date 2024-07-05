Седова Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиМежду 1895 и 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1875 ст.
Муж: Седов Иван Федорович
Богослово, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.07.1877 ст.
Сын: Седов Семен Иванович
Отец ребёнка: Седов Иван Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1882 ст.
Отец ребёнка: Седов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.06.1884 ст.
Отец ребёнка: Седов Иван Федорович
Рождение ребёнка
16.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Седов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1891 ст.
Отец ребёнка: Седов Иван Федорович
Смерть
Между 1895 и 1900
Рождение ребёнка
15.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Седов Иван Федорович