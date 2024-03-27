Бибиханя 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Завря
Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Хамися
Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Хакимя
Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салюков Мунжафяр
Смерть
Неизвестно