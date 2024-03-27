Бибиханя 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибиханя 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Завря

Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мунжафяров Сеитъбаттал

Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Хамися

Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Хакимя

Отец ребёнка: Салюков Мунжафяр

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салюков Мунжафяр

Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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