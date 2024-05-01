Савинова (Воробьева) Екатерина Романовна
Место рожденияАнга, Иркутская область, Россия
Дата рождения11.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1930
Анга, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
26.03.1964
Сын: Савинов Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович
Смерть
Неизвестно
Щапова, Иркутская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Анга, Иркутская область, Россия