Савинова (Воробьева) Екатерина Романовна 11.05.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинова (Воробьева) Екатерина Романовна

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Место рождения

Анга, Иркутская область, Россия

Дата рождения

11.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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1964 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1930

Отец: Воробьев Роман Григорьевич

Мать: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Анга, Иркутская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Валентин Семенович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович

Рождение ребёнка
26.03.1964

Сын: Савинов Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Савинов Валентин Семенович

Смерть
Неизвестно
Щапова, Иркутская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Анга, Иркутская область, Россия

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