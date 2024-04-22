Кудряшев Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кудряшев Егор Афанасьевич
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Жена: Кудряшева Мария Яковлева
Каменники, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
поручители жениха: деревни Рошвенской Иван Афанасьев и деревни Киселева Большого Евграф Захаров. По невесте: крсетьяне деревни Гречушное Андрей Андреев и Павел Андреев.
Рождение ребёнка
04.10.1901 ст.
Сын: Кудряшов Павел Александрович
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Яковлева
Макарьевского уезда Куськой волости деревни Савины запасной унтер офицер Алексей Евдокимов Смирнов и деревни Рошвенского солдатская жена Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Кудряшева Мария Яковлева
Смерть
Неизвестно