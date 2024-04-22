Кудряшев Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшев Александр Егорович

Кудряшев Александр Егорович

Место рождения

Рошвенское, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кудряшев Егор Афанасьевич

Мать: не указана

Рошвенское, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Жена: Кудряшева Мария Яковлева

Каменники, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
поручители жениха: деревни Рошвенской Иван Афанасьев и деревни Киселева Большого Евграф Захаров. По невесте: крсетьяне деревни Гречушное Андрей Андреев и Павел Андреев.
Рождение ребёнка
04.10.1901 ст.

Сын: Кудряшов Павел Александрович

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Яковлева

Макарьевского уезда Куськой волости деревни Савины запасной унтер офицер Алексей Евдокимов Смирнов и деревни Рошвенского солдатская жена Александра Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Кудряшева Мария Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close