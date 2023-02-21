Трефилова (Хохрякова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Хохрякова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1837 по 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1837 по 1838

Отец: Хохряков Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1859

Сын: Трефилов Архип

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.12.1860

Сын: Трефилов Стефан

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.01.1863

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.01.1867

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1868

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.04.1875

Сын: Мертворожденная

Отец ребёнка: Трефилов Семеон

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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