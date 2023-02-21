Трефилова (Хохрякова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1837 по 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1837 по 1838
Отец: Хохряков Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1858
Муж: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1859
Сын: Трефилов Архип
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
13.12.1860
Сын: Трефилов Стефан
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
05.01.1863
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.01.1867
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
28.06.1868
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
06.04.1875
Сын: Мертворожденная
Отец ребёнка: Трефилов Семеон
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Смерть
Неизвестно