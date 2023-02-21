Смирнов (Маньковский) Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов (Маньковский) Пётр Александрович

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Место рождения

Краков, Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Краков, Польша
Рождение ребёнка
18.09.1915

Дочь: Смирнова Вера Петровна

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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