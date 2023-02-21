Смирнов (Маньковский) Пётр Александрович
Место рожденияКраков, Польша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Краков, Польша
Рождение ребёнка
18.09.1915
Дочь: Смирнова Вера Петровна
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина Андреевна
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно