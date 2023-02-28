Яков Макаров
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Макар Никифоров
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1841
Сын: Игнатий Яковлев
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гаврил Яковлев
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тит Яковлев
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мартьям Яковлев
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Данила Яковлев
Мать ребёнка: Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно