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Яков Макаров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Макар Никифоров

Мать: Ирина

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гаврил Яковлев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тит Яковлев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мартьям Яковлев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Данила Яковлев

Мать ребёнка: Анна Тимофеева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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