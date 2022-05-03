Корнеенков Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеенков Петр Васильевич

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Место рождения

Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.05.1955

Дата смерти

03.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумячи, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеенкова Любовь Александровна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
03.05.2022
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