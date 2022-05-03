Корнеенков Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1955
Дата смерти03.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеенкова Любовь Александровна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
03.05.2022