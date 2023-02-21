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Быкова Екатерина Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Быков Михайло Андреев

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1841

Дочь: Ксенья Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1843

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Андреева

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Быков Филип Андреев

Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Андрей Ильин

Смерть
Неизвестно
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