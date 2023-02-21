Быкова Екатерина Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
17.01.1841
Дочь: Ксенья Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
03.07.1843
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Андреева
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1853
Сын: Быков Филип Андреев
Отец ребёнка: Быков Андрей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Андрей Ильин
Смерть
Неизвестно