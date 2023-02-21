Серебренников Борис Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренников Борис Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1986

Отец: не указан

Мать: Серебренникова Людмила Романовна

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