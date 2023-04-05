Матюшкин Владимир Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1976
Дочь: Северин Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюшкин Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно