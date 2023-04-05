Матюшкин Владимир Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшкин Владимир Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1976

Дочь: Северин Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюшкин Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: Матюшкина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюшкина Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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