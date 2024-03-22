Akselrod Abram — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Akselrod Abram

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1847 г.р.
Около 1859 г.р.
Около 1872 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Akselrod Yankel

Мать ребёнка: (Akselrod) Ryva

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Akselrod Iosel

Мать ребёнка: (Akselrod) Ryva

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Akselrod Dovid

Мать ребёнка: (Akselrod) Ryva

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