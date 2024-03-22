Akselrod Abram
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Akselrod Yankel
Мать ребёнка: (Akselrod) Ryva
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Akselrod Iosel
Мать ребёнка: (Akselrod) Ryva
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Akselrod Dovid
Мать ребёнка: (Akselrod) Ryva