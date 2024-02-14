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Гинтер Фёдор Христианович

Место рождения

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

1883

Дата смерти

01.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Гинтер Христиан

Мать: Гинтер (Пилиц) Христина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гинтер (Остер) Роза Ивановна

Рождение ребёнка
26.12.1926

Сын: Гинтер Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Роза Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Штанговец (Гинтер) Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Роза Ивановна

Смерть
01.12.1937
Причина смерти: расстрелян

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