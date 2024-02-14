Гинтер Фёдор Христианович
Место рождениясело Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Дата рождения1883
Дата смерти01.12.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Гинтер Христиан
Мать: Гинтер (Пилиц) Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1926
Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Роза Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Штанговец (Гинтер) Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Гинтер (Остер) Роза Ивановна
Смерть
01.12.1937
Причина смерти: расстрелян