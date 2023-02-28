Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Иван Фаддеевич
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Архип Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно