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Мария Ивановна

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Иван Фаддеевич

Мать: Марфа Петровна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Архип Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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