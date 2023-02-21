Зубкова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1822
Дата смерти17.08.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Зубков Антон
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843
Сын: Зубков Семён
Отец ребёнка: Зубков Антон
Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849
Дочь: Куликова Мария
Отец ребёнка: Зубков Антон
Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зубков Антон
Смерть
17.08.1893