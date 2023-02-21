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Зубкова Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1822

Дата смерти

17.08.1893

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1841 и 1842 г.р.
Между 1842 и 1843 г.р.
Между 1848 и 1849 г.р.
Между 1851 и 1852 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1822

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1841 и 1842

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Зубков Антон

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1843

Сын: Зубков Семён

Отец ребёнка: Зубков Антон

Рождение ребёнка
Между 1848 и 1849

Дочь: Куликова Мария

Отец ребёнка: Зубков Антон

Рождение ребёнка
Между 1851 и 1852

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зубков Антон

Смерть
17.08.1893
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