Енговатова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатова Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Енговатова Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Енговатов Семен Петров

Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Енговатов Иван Петров

Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Енговатова Александра Петрова

Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Петр Филиппов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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