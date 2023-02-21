Енговатова Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Енговатова Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Енговатова Александра Петрова
Отец ребёнка: Енговатов Петр Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858