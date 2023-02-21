Головизнина Дарья Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Головизнин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Головизнин Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.01.1858
Сын: Головизнин Семен Иванович
Отец ребёнка: Головизнин Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно