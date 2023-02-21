Головизнина Дарья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Дарья Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Головизнин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Головизнин Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.01.1858

Сын: Головизнин Семен Иванович

Отец ребёнка: Головизнин Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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