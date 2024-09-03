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Федоров-Овсяников Василий Федоров

Место рождения

Адбашский острог

Дата рождения

1709

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Овсянов Федор Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Параскева Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728

Сын: Федоров-Овсянкин Федор Васильев

Мать ребёнка: Федорова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
01.11.1740

Сын: Федоров-Овсянкин Младший Федор Васильев

Мать ребёнка: Федорова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Федоров-Овсянкин Павел Васильев

Мать ребёнка: Федорова Параскева Иванова

Смерть
1761

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