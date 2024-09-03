Федоров-Овсяников Василий Федоров
Место рожденияАдбашский острог
Дата рождения1709
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Овсянов Федор Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федоров-Овсянкин Федор Васильев
Мать ребёнка: Федорова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
01.11.1740
Сын: Федоров-Овсянкин Младший Федор Васильев
Мать ребёнка: Федорова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Федоров-Овсянкин Павел Васильев
Мать ребёнка: Федорова Параскева Иванова
Смерть
1761