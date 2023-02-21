Сарнавский Иван Маркиянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1970
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сарнавский Маркиян
Мать: Сарнавская Татьяна
Рождение ребёнка
1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1920
Сын: Сарнавский Василий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1923
Дочь: Сарнавская Нина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарнавская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сарнавская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарнавская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарнавская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарнавская Анна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1970