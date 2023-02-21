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Сарнавский Иван Маркиянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1903 г.р.
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Дети

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1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сарнавский Маркиян

Мать: Сарнавская Татьяна

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сарнавский Василий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1923

Дочь: Сарнавская Нина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарнавская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сарнавская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарнавская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарнавская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарнавская Анна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1970
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