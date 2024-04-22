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Чечетка Леонид Петрович

Место рождения

Октябрьский, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

23.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954

Отец: Чечетка Петр Анатольевич

Мать: Чечётка Мария

Октябрьский, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.11.1977

Дочь: Коржукова Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Чечетка Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
25.08.1979

Сын: Чечетка Александр Леонидович

Мать ребёнка: Чечетка Надежда Алексеевна

Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.09.1985

Сын: Чечётка Николай Леонидович

Мать ребёнка: Чечетка Надежда Алексеевна

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