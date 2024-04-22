Чечетка Леонид Петрович
Место рождения
Дата рождения23.11.1954
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954
Отец: Чечетка Петр Анатольевич
Мать: Чечётка Мария
Рождение ребёнка
17.11.1977
Дочь: Коржукова Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Чечетка Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
25.08.1979
Сын: Чечетка Александр Леонидович
Мать ребёнка: Чечетка Надежда Алексеевна
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.09.1985
Сын: Чечётка Николай Леонидович
Мать ребёнка: Чечетка Надежда Алексеевна