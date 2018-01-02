Кабанов Евгений
Место рожденияАнтоновка Ершовский р-он Саратовская обл.
Дата рождения13.08.1957
Дата смерти02.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1982
Сын: Кабанов Дмитрий
Мать ребёнка: Кабанова (Казакова) Таисия
Рождение ребёнка
08.11.1985
Дочь: Никитенко (Кабанова) Мария
Мать ребёнка: Кабанова (Казакова) Таисия
Смерть
02.01.2018
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно