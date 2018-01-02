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Кабанов Евгений

Место рождения

Антоновка Ершовский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

13.08.1957

Дата смерти

02.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова (Казакова) Таисия

Рождение ребёнка
04.01.1982

Сын: Кабанов Дмитрий

Мать ребёнка: Кабанова (Казакова) Таисия

Рождение ребёнка
08.11.1985

Дочь: Никитенко (Кабанова) Мария

Мать ребёнка: Кабанова (Казакова) Таисия

Смерть
02.01.2018
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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