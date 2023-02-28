Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

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Место рождения

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

До 1698

Дата смерти

После 1716

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

До 1717 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1716
Рождение ребёнка
До 1717

Сын: Илья

Мать ребёнка: не указана

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