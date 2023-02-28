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Федор
Федор
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Место рождения
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения
До 1698
Дата смерти
После 1716
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Илья
До 1717 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
После 1716
Рождение ребёнка
До 1717
Сын:
Илья
Мать ребёнка: не указана
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