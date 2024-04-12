Мамаева-Кузнецова Наталия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
23.10.1888 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вдова, вторым браком.
Рождение ребёнка
11.06.1889 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.09.1893 ст.
Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно