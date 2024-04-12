Мамаева-Кузнецова Наталия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева-Кузнецова Наталия Гавриловна

Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.10.1888 ст.

Муж: Кузнецов Иван Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Невеста - вдова, вторым браком.
Рождение ребёнка
11.06.1889 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1891 ст.

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1893 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Дмитриевич

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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