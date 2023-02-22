Борзунов Ермолай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Дарья Ермолаевна
Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
03.04.1870
Сын: Борзунов Василий Ермолаевич
Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна
Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1875
Сын: Борзунов Павел Ермолаевич
Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
08.05.1877
Сын: Борзунов Николай Ермолаевич
Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно