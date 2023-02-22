Борзунов Ермолай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзунов Ермолай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1860 г.р.
1870 г.р.
1875 г.р.
1877 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Дарья Ермолаевна

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
03.04.1870

Сын: Борзунов Василий Ермолаевич

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Борзунов Павел Ермолаевич

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
08.05.1877

Сын: Борзунов Николай Ермолаевич

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунова Мария Егоровна

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